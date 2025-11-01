中野就斗がロングスローから2ゴールを演出サンフレッチェ広島に新たなタイトルをもたらす大きな力となったのは、MF中野就斗のスローインだった。11月1日のルヴァンカップ決勝の柏レイソル戦、ボールをつなぎゴールに迫ってくる相手の攻撃をしのいでいた広島に、チャンスが訪れたのは前半25分だった。右サイドでスローインを得た広島は、中野がスロワーを務める。ゴール前に送られたボールにDF荒木隼人がヘッドで合わせ、先制ゴ