アイドルグループ「#Mooove!（むーぶ）」の元メンバーで、グラビアアイドルの石原さき（18）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日から活動を再開することを発表した。 【写真】きゃぴきゃぴしていた…アイドル時代 石原は今年6月、当時所属していた#Mooove!の運営から「事務所規定および法令に抵触する重大な違反行為が確認されました」として、即日でのグループ脱退が発表されてい