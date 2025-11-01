広島市の原爆ドーム前で開かれた抗議集会で、発言する県被団協理事長の佐久間邦彦さん（中央）＝1日午後トランプ米大統領が核兵器の実験を指示したことを受け、広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）などは1日、広島市の原爆ドーム前で抗議集会を開いた。「被爆地ヒロシマは許さない」と書かれた垂れ幕を前に約80人が集まり、怒りの声を上げた。県被団協理事長の佐久間邦彦さん（81）はマイクを握り「一歩間違うと核戦争が起