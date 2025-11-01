俳優の染谷将太（33）が10月31日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。15年に結婚した妻で女優菊地凛子（44）との出会いについて語った。MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が妻の菊地にも取材していることを知った染谷は「急に、緊張してたけどより緊張するんですけど」と笑った。藤ケ谷から「おふたりの出会いって」と質問されると、染谷は「共通の知人ですね」と答えた。藤ケ谷は「作品じゃない