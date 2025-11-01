フィリップス・ジャパンは、電動シェーバーシリーズの新ライン『フィリップスシェーバー i9000』を2025年11月5日より全国で発売する。X9002/10、X9002/30は11月中旬発売予定。6月に登場した最上位機「i9000プレステージ／プレステージウルトラ」の技術を継承し、より幅広いラインナップと価格帯で展開する。 （関連：【画像】フィリップス『i9000シリーズ』《詳細・デザインな