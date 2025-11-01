負ければ終わりの一戦で、強打のブルージェイズ打線をねじ伏せた山本(C)Getty Images崖っぷちの状況下での快投に賛辞が止む気配がない。現地時間10月31日に敵地で行われたブルージェイズでのワールドシリーズ第6戦で、ドジャースの山本由伸が先発登板。6回（96球）を投げ、5安打、6奪三振、1失点と好投し、チームの3-1での勝利に貢献した。【動画】打球がフェンスとグラウンドの間に挟まったのをアピールするディーンを見る