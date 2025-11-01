2025年11月１日に開催されたルヴァンカップ決勝は、サンフレッチェ広島が柏レイソルを３−１で下すという結果に終わった。中野就斗のロングスローからヘッドで先制点を決め、大会MVPに輝いた荒木隼人は「（先制弾の場面について）良いボールが入ってきて、決めることができて良かったです」と振り返った。相手GKを味方がブロックしてくれたおかげで、「競り勝てる自信はあった」という。「中野の肩がすこぶる良かった」と少