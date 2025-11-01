J２のモンテディオ山形は10月31日、FWディサロ燦シルヴァーノのSNSアカウントの不正アクセス被害を報告した。クラブの公式サイトによると、ディサロのXアカウント（アカウント名：@iloveinter4ever）が、第三者による不正アクセス（乗っ取り被害）を受けているとのこと。現在、アカウントは選手本人によるログインや投稿はできない状況だ。 山形は「ディサロ選手のアカウントからダイレクトメッセージが届く、または不