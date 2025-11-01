熱帯低気圧 a2025年11月01日16時05分発表 【写真を見る】日本のはるか南に”台風のたまご”あすにも台風に発達の予想今後強い勢力で最大瞬間風速50メートルに…進路と勢力は気象庁データ 01日15時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    カロリン諸島中心位置    北緯9度55分 (9.9度)東経138度25分 (138.4度)