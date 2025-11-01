アメリカで「多様性の推進」への反発が強まっている。早稲田大学教授で政治学者の中林美恵子さんは「アメリカ社会ではマイノリティである在米日本人すら、行き過ぎた平等の推進に違和感を抱いている。理想を掲げた民主党の政策が、反動で差別を許す空気を生んでしまった」という――。※本稿は、中林美恵子『日本人が知っておくべきアメリカのこと』（辰巳出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Brad Greeff※写真