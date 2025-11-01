■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』全選手インタビュー（11月1日／神戸市内ホテル）第4試合で安井飛馬と対戦する鹿志村仁之介が、2日後に迫った試合に向けて「体重の調整もバッチリで、あとは試合に勝つだけって感じで集中しています」と自信を語った。【会見動画】安井飛馬「寝技でも負けない」vs.鹿志村仁之介「返り討ちにしてやる」鹿志村は柔道と柔術をバックボーンに活躍し、勝利はすべて寝技で一本勝ちという生粋のグラッ