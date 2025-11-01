大相撲の幕内・霧島（29＝音羽山部屋）が1日、福岡県須恵町の荒汐部屋に出向き、新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）や幕内・若元春（32＝荒汐部屋）らと20番取って13勝7敗だった。「まだ体は順調ではないけど、しっかり稽古しながら仕上がってくると思う」安青錦の上体を起こして寄り切る場面もあり、「稽古場でも負けたくない。思い切り当たっていくしかない」。名古屋場所から2場所連続敗れている新鋭相手に元大関が奮起し