モデルのダレノガレ明美（35）が1日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「少し前に紅葉に」と書き出したダレノガレ。昭和記念公園を秋の装いで散歩する写真をアップした。オールブラックのファッションに透けタイツを合わせ美脚を披露。「まだ早かったけど秋感じれました」とつづった。