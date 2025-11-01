◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)ブルージェイズのシュナイダー監督が、第6戦のサヨナラ好機とまさかの幕切れについて振り返りました。この日のドジャース先発は山本由伸投手。世界一に王手をかける中で対戦した好投手相手には、2本の長打含む5本のヒットを放つも、6回1失点に抑えられました。シュナイダー監督は「彼は本当に優れた投手」と山本投手をたたえながら、