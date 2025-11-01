現地時間11月1日、オーストラリア・ランドウィック競馬場で行われたラッセルボールディングステークス（芝1300m・1着賞金172万5000豪ドル＝約1億7000万円）に、日本からシュトラウス（牡4・美浦・武井亮）が参戦。スタートの出遅れも響いたのか6着に敗れた。勝利したのはジ・エベレストで3着だった地元のジミーズスター。【動画】日本馬シュトラウスは6着敗退…豪ラッセルボールディングS勝利したのは豪ジミーズスターラッセルボ