Ｊリーグは１日、国立競技場で行われたルヴァン杯決勝・柏―広島戦で、今季のＪリーグ公式戦最多入場者数を更新したと発表した。同試合の入場者数は６万２４６６人。試合は広島がセットプレーから前半に３点を決め、３大会ぶりの優勝を飾った。今季のＪリーグ公式戦入場者数２位は、国立競技場で行われた第１６節鹿島―川崎戦の５万９５７４人。ルヴァン杯の史上最多入場者数は前回大会の名古屋―新潟の決勝で６万２５１７人が