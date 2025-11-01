岩手県一関市の第三セクター、一ノ関駅東口まちづくり会社は、JR一ノ関駅東口のNECプラットフォームズ一関事業所跡地（一関市柄貝）で計画中の再開発において、土地開発事業者の公募を始めた。選定委員会で提案を審査し、2026年7月に優先交渉権者を決定する。【こちらも】JR帯広駅南口の長崎屋跡地、ホテル・商業施設・共同住宅の複合再開発2028年開業へ開発場所は、2019年に閉鎖されたNECプラットフォームズ一関事業所跡地