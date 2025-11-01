神奈川県平塚市にあるだるま店では、新年の縁起物の「干支だるま」作りが最盛期を迎えています。【映像】「干支だるま」制作の様子平塚市にある創業160年の老舗のだるま店「荒井だるま屋」では毎年、工夫を凝らした「干支だるま」を作っていて、その愛らしさから人気を集めています。お馴染みのだるまさんに来年も良いご縁が結ばれるようにと手綱が付けられ、いつもは険しい表情のだるまさんも金色のたてがみの可愛いらしい