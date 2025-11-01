マレーシア・クアラルンプールで開かれたASEAN拡大国防相会議＝1日（共同）【クアラルンプール共同】日米中韓ロなどと東南アジア諸国連合（ASEAN）は1日、マレーシアの首都クアラルンプールで拡大国防相会議を開催した。中国とASEANの一部加盟国が領有権を巡って対立し、緊張が続く南シナ海情勢を討議した。小泉進次郎防衛相やヘグセス米国防長官、中国の董軍国防相らが出席し、防衛分野でのサイバー攻撃への対応や人工知能（A