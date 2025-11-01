韓国南部・慶州で開かれていたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議は1日に閉幕し、自由貿易の強化などについて確認されました。中継です。会議では自由貿易の必要性について確認されたものの、保護主義を加速させるアメリカの影響を受けた形となりました。1日に閉幕した首脳会議では、自由貿易を強化する必要性について確認されました。ただ、去年は自由貿易の「中核」と位置付けられたWTO＝世界貿易機関について、ことしの