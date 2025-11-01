青森県出身のタレント王林（27）が1日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。地元の大先輩への本音をぶっちゃけた。同郷の芸能人には吉幾三、松山ケンイチ、シソンヌじろう、新山千春らがいる。富澤たけしから「東京で会ってご飯行ったりするわけ？」と青森出身タレント同士の交流について聞かれると、王林は「それがないんですよ、県人会」と残念そうな様子。「吉さんがや