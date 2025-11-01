◆秋季練習（1日、タマスタ筑後）韓国KBO球団・NCダイノスのコーチらが、10月30日から始まった秋季練習の視察を終えた。ソフトバンクの指導方法や練習メニューなどを見学することが目的。金鐘民（キム・ジョンミン）3軍統括コーチ（39）と金建兌（キム・ゴンテ）3軍投手コーチ（34）に話を聞いた。（敬称略）―視察の最初の印象は。金鐘民「まず施設がすごく、いい環境だと思った。その中で選手たちが野球をうまくなる環境