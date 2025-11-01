¡ãÈõ¸ýµ×»Ò »°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¥¹2ÆüÆü¡þ1Æü¡þÉðÂ¢µÖ¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡þ6690¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä½éÆü¡Ö74¡×¤Î2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦73°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦31°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¥á¥¬¥Í½÷»Ò¤ËÊÑ¿È¡©¡Ö¤â¤¦¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£1¸Ä¤º¤Ä¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤´¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é