人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が1日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。実は仲良しだという大先輩のギタリストとの関係を明かした。綾小路は仲良しの芸能人が日帰り2人旅をするロケ企画「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーに出演。栃木・宇都宮を旅した。綾小路は「本日はこちら、宇都宮ライトレールに乗って旅がスタートいたしました」と2023年に開業した次世代型路面電車