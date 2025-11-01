日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１０月２９日に放送され、加藤ローサ、若槻千夏、知念里奈ら思春期の子供を持つママたちが登場。子育ての悩みを語った。２０１５年１０月、２人の子供連れで爆笑問題・田中裕二と再婚したタレント・山口もえは、１７年５月に女児を出産。長女（１８）、長男（１４）、次女（８）の３児ママとなった。両親ともに芸能人だが「子供たちは芸能人の子供、と思われるのが嫌みたいなんですよ。