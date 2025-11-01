ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は３１日（日本時間１日）に敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦で１―３の８回に３番手で登板し、１回０／３を２安打無失点２四死球だった。チームは３―１で逃げ切り、逆王手をかけた。異様な雰囲気の中、８回のマウンドに上がった。先頭スプリンガーの２ボールからの３球目は１００・１マイル（約１６１・１キロ）のフォーシームで見逃しストライ