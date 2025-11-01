国内女子ゴルフツアー「樋口久子・三菱電機レディス」２日目（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝パー７２）、７３位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）は５バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算３アンダーの３１位に急浮上。３戦連続となる予選通過を果たした。渋野は前半１６番で最初のバーディーを奪うと、後半は５番から４連続バーディーと爆発。ラウンド後は「いやマジで、本当に１番ホール（１・５メートルのバーティー