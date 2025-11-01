歌手の森高千里さん（56）が2025年10月26日、自身のインスタグラムを更新。ライブでの衣装ショットを披露した。「またひとつ大切な思い出ができました」森高さんは鳥取でのコンサートについて報告。インスタグラムでは、ハロウィン風にデコレーションされた室内での写真を含む16枚を投稿。「鳥取でのコンサートは 1998 年の『SAVA SAVA』ツアー以来27年ぶりでした」と明かし、「ここに集まってくださった皆さんと、またひとつ大切