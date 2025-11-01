岡山西警察署 岡山市で乗用車を運転中に自転車と衝突し、男性にけがをさせたにも関わらずそのまま逃げたとして、50代の会社員の男が逮捕されました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、岡山市北区伊福町の会社員の男(52)です。 警察によりますと、男は10月31日午後7時ごろ乗用車を運転して岡山市北区下伊福の市道交差点を右折しようとして、自転車と衝突して男性を転倒させ、顔にけがをさせたにも関わらず、