■これまでのあらすじ“可愛いお姉さん”の正体は義妹の同級生・矢部マリアだと判明。同僚に話を聞いてもらって少し落ち着いた主人公だったたが、娘が保育園で描いた家族の絵を見て、愕然とする。そこには自分たち家族3人のほか、義母、義妹、そして“可愛いお姉さん”が描かれていたのだ…■絵のことが気になる ■日程はこれから調整 ■意味がわからない ■まあ、とりあえず会ってみよう矢部さんひとりで来るっておかしいですよね