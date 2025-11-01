日本ハムの秋季キャンプにテスト生として参加している台湾代表のライル・リン（林家正）捕手が１日、練習参加への思いを語った。「日本の野球に本当にリスペクトを持っている。メインは学ぶこと。ＮＰＢや日本の野球を知る。日本の野球は詳細で細かいところまで突き詰めていくイメージがある。ファイターズから学べることは感謝している。学ぶことが今後の自分に何らかの形で生きてくる。自分がアメリカで培ってきたものをファイ