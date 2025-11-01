◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都・芝１４００メートル、良）２歳牝馬限定のＧ３は１２頭立てで争われ、１番人気のフェスティバルヒル（栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）が最後の直線で馬群の真ん中から鋭く抜け出し、新潟２歳Ｓ３着から巻き返して、重賞初制覇を飾った。クリスチャン・デムーロ騎手は短期免許初日にいきなり重賞制覇となった。兄は今年の皐月賞馬ミュージアムマイルで、２日の天皇