◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第１日（１１月１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）公式予選が行われ、ＧＴ３００クラスはＲ＆Ｄスポーツの６１号車「スバルＢＲＺ」Ｒ＆Ｄスポーツ（井口卓人、山内英輝組）が１分４５秒１９２でポールポジションを獲得した。＊＊＊チャンピオンシップレースが大混戦となっているＧＴ３００クラスは、予選も波乱の展開となった。ランキングトップのＫ２Ｒ＆Ｄ