野球教室で打撃の指導をする中畑清さん（左端）と篠塚和典さん（右端）＝1日午前、千葉県佐倉市プロ野球元巨人の長嶋茂雄さんの出身地、千葉県佐倉市で1日、巨人OBによる「長嶋茂雄少年野球教室」が開かれた。今年6月に亡くなってから初めてで、中畑清さんら11人が、長嶋さんの代名詞である背番号3のTシャツを着用。さわやかな秋晴れの下、地元の少年野球チームの児童約300人を指導した。開会に先立ち黙とうをささげた後、中畑