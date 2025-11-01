歌手和田アキ子（75）が1日、ニッポン放送「アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）生出演。クリスマスに実施する同局「ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」でかつてパーソナリティーを務めた際、遅刻した米大物歌手を”叱った”エピソードを振り返った。今年で51回目になる「ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」は、メインパーソナリティーをサンドウィッチマンが務めることなり、生放送のスタジオに姿を見せ