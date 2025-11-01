35才・独身・彼氏ナシの…服装自由にもほどがある。パンクにパジャマまで、クセ強生徒が集う東遊高校／東遊高校の日々（1）ひとつ屋根の下、ふたりの女性の暮らしに新しく加わったのは、母親を亡くした少女でした。35歳で独身、現在は彼氏がいない美和。美和は「結婚して妻となり、出産して母となる」と漠然と考えていましたが、とある日に医師から子どもを産めない体であることを告げられました。彼女は「女としての存在価値がな