「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）2位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）3位Titan Army P275MS+P275MS+（Shenzhen Century Innovation Display Electronics）4位VA249HGVA249HG（ASUS）5位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）6位G242L E14G242L E14（MSI）7