ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ（WS）第6戦は31日（日本時間11月1日）、トロントのロジャース・センターで行われ、ドジャースが3－1で勝利。対戦成績を3勝3敗とし、世界一へ逆王手をかけた。この試合、ブルージェイズ救援陣は帽子に「51」の文字を刺繍し、マウンドへ上がった。WS前日、家庭の事情で急きょ戦列を離れたドジャースの救援左腕アレックス