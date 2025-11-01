ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）ら首脳陣、選手は１日、秋季キャンプ地の愛媛・松山入りした。同地は池山監督が現役時代に自主トレを行い、自ら「ブンブン丸発祥の地といっても過言ではない」という思い出深い場所。松山空港に到着後、行われたセレモニーでは地元ファンが大声援を浴び、大歓迎を受けた。あいさつをした新指揮官は思わず「ただいま」と感慨深げに語った。今季は最下位に低迷しただけに「今年は大変、弱かった