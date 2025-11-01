今年も100人以上の選手たちが来季の選手契約を結ばないことを通達されたが、昨年のドラフト会議でプロ入りした選手たちも例外ではない。このオフ、昨年の西武ドラフト7位・古賀輝希、ソフトバンク育成6位・川口冬弥、楽天ドラフト2位・徳山一翔、オリックスドラフト5位・東山玲士の4選手が戦力外通告となった。古賀はプロ1年目の今季、一軍出場はなく、ファームで16試合に出場して、打率.159、1本塁打、3打点。戦力外となっ