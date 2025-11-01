ロッテは1日、ドラフト2位指名した毛利海大投手の指名挨拶を行った。指名挨拶には、榎康弘アマスカウトディレクターと菅野剛士担当スカウトが出席。毛利は球団を通じて「マリーンズは若手の選手が1軍で活躍しているイメージがあります。僕もそこに入っていけるように頑張っていきたいです。チームを勝たせられる、そして日本を代表するピッチャーになっていきたいです」と意気込んだ。担当スカウトは昨年に比べて全体的な球