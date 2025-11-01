赤と金色のゴージャスなパッケージが売り場でひときわ目を引く、カルビーの「ポテトチップス 贅沢ショコラ」。秋冬になると毎年登場する、チョコレートがけポテトチップスが今年も帰ってきました。発売15周年を迎えた今年は、味もリニューアルされたとのこと。これは試さないわけにはいかないと、さっそく近所のスーパーで買ってきました。コンビニでは売っていないので要注意です！パッケージにはきらめく雪の結晶があしら