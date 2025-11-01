【モデルプレス＝2025/11/01】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたこーくんが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】こーくん、遊び心溢れる個性派スタイルでギャップ見せ◆こーくん、個性派セットアップでギャップ見せオーバーサイズのセットアップに耳まで覆ったイヤーフラップキャ