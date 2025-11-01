ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3-1で勝利し、2年連続の世界一に逆王手をかけた。負ければ今季終了という大一番で、ウィル・スミス捕手が3回に先制適時打。試合中に中継局のインタビューに応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷翔平投手の後の2番を打たせる理由を語っている。両軍無得点の3回、ドジャースは1死後エドマン