1.生魚 日本では「猫は魚が好き」というイメージが定着していて、キャットフードの原材料にも魚が使われていることが多いです。しかし意外なことに、猫に一部の生魚を与えると健康を害してしまう可能性があります。 健康リスクを引き起こす危険性が高い生魚の種類には、以下のようなものが挙げられます。 サバ アジ サーモン タコ イカ これらの魚には「チアミナーゼ」という酵素