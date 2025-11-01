アニメ『文豪ストレイドッグス』のスピンオフバラエティー続編『文豪ストレイドッグスわん！2』が、2026年にアニメ化されることが決定した。【動画】組体操する中島敦と芥川龍之介！『文豪ストレイドッグスわん！2』PV前作『文豪ストレイドッグスわん！』は、2021年に放送され、第2シーズンが2026年にアニメ化。ティザービジュアルのほか、中島敦（CV:上村祐翔）と太宰治（CV:宮野真守）による「わん！ツー！」のかけあいが繰