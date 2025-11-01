1年で火事が最も多くなるシーズンを前に、地域の安全を守る女性消防団の技術を競う大会が開かれました。その裏には団員たちの知られざる努力がありました。【映像】「ほんと過酷です」木村七海さんら、消火訓練の様子一糸乱れぬ俊敏な動きでポンプを準備したかと思うと…重さ約8kgのホースを持って全力疾走。日が暮れた後、東京・八王子市の駐車場で行われていたのは、地元の消防団による消火訓練です。メンバーは全員が女性