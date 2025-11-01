全日本大学駅伝を前に記者会見する国学院大の前田康弘監督＝1日、名古屋市全日本大学駅伝（2日・名古屋市熱田神宮―三重県伊勢市伊勢神宮＝8区間、106.8キロ）は1日、名古屋市で記者会見が開かれ、2連覇を狙う国学院大の前田康弘監督は「前半でしっかり主導権を握るレースをしたい」と意気込んだ。10月の出雲全日本大学選抜駅伝を制しており「コンディションを1、2段階上げられた」と、三大駅伝2連勝に自信を示した。駒大は終