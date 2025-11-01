「ロッテ秋季キャンプ」（１日、都城）紅白戦が行われ、紅組先発の３年目の吉川悠斗投手（２０）が３回をパーフェクト、４三振を奪う好投を披露。「まっすぐ主体で、ちょっと変化球混ぜられたらなくらいのイメージだったので。イメージ通りにいって三振とかとれてたんで、よかったです」と振り返った。２２年育成１位で入団。今年７月に支配下登録され、８月２１日の楽天戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で初勝利を挙げた。サ