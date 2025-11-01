現在、7戦6敗と絶不調に陥っているリヴァプール。開幕からしばらくは首位を走っていたものの、プレミアリーグでは4連敗で7位まで後退してしまっており、アルネ・スロット監督は解任論も囁かれるようになった。少なくとも就任以来初めての危機にさらされていることは間違いない。リヴァプールに所属歴がある元イングランド代表FWピーター・クラウチ氏は、古巣の危機について『Paddy Power』で語った。「彼（スロット）は昨シーズン